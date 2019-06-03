Из-за ПМЭФ в «Пулково» установили КПП и отодвинули остановку автобусов

Санкт-Петербург, , 00:19 — REGNUM Меры безопасности значительно усилены в петербургском международном аэропорту «Пулково» накануне начала Петербургского международного экономического форума. Эти мероприятия создадут определенные неудобства как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта.

Как сообщили в управляющей компании аэропорта, с 3 по 9 июня изменяется маршрут движения и место стоянки автобусов и маршруток, а на подъезде к «Пулково» — после поворота с Пулковского шоссе — установлен контрольно-пропускной пункт для досмотра автомобилей.

Что же касается общественного транспорта, то посадка и высадка пассажиров автобусов №39, №39 «Экспресс», маршрутного такси К-39 и бесплатных шаттлов аэропорта «Пулково» с парковки P4 будет производиться на временной платформе — с правой стороны от выхода из зала прилета.

«К общественному транспорту будут направлять указатели желтого цвета», — пообещали в управляющей компании аэропорта.

Заезд на первую линию привокзальной площади в период с 3 по 9 июня будет возможен только для аккредитованных автомобилей ПМЭФ.

Вторая линия привокзальной площади и парковочный комплекс аэропорта, а также бесплатная парковка для встречающих будут работать в обычном режиме.

Петербургский международный экономический форум будет работать в «Экспофоруме» с 6 по 8 июня 2019 года.

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