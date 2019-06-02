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Депутат Рады: Мир для Украины – это вопрос выживания

Политика

В 2014 г. в Донбассе вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве

Депутат Рады: Мир для Украины – это вопрос выживания
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 2 июня 2019, 21:18 — REGNUM  На Украине не будет абсолютно ничего, если в стране не будет мира. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Ни одна инвестиция (в страну) не придет, молодежь будет убегать, перспективы нет, — сказал Рабинович. — То есть мир — это для нас просто вопрос выживания».

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула гражданская война после государственного переворота в Киеве. Против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в стране, новые украинские власти направили нацбатальоны и ВСУ.

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Война в Донбассе
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