Тбилиси, , 20:13 — REGNUM Сегодня в Тбилиси взяла курс на далекое политическое плавание партия Нино Бурджанадзе «Объединённая Грузия — демократическое движение». 439 делегатов со всех концов Грузии утвердили обновлённую платформу, эмблему движения и ее лидеров к предстоящим выборам в парламент 2020-го года.

В зале присутствовало также более четырёхсот гостей, среди которых было семнадцать дипломатов из различных стран, аккредитованных в Тбилиси. Местные телеканалы освещали части съезда в прямом эфире.

Лидер партии Нино Бурджанадзе заявила в своём выступлении: «Наша победа начинается сегодня!» Она подчеркнула свою приверженность территориальной целостности Грузии, а также подтвердила намерения укреплять и расширять отношения с Россией.

Прошлая неделя была триумфальной для вернувшегося на Украину Михаила Саакашвили. Партия Бурджанадзе намерена стать главной сдерживающей силой на пути возвращения Саакашвили к власти.