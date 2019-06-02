Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Власти США готовы без каких-либо предварительных условий начать диалог с руководством Ирана. Об этом, как передает Reuters, сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

«Мы (власти США), безусловно, готовы к этому разговору, если иранцы смогут доказать, что они намерены вести себя как нормальная нация», — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.

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