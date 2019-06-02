Воскресенье, 2 Июня 2019 года
19:28:16 МСК

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Политика

«Если иранцы смогут доказать, что они намерены вести себя как нормальная нация»

Вашингтон, 2 июня 2019, 19:28 — REGNUM  Власти США готовы без каких-либо предварительных условий начать диалог с руководством Ирана. Об этом, как передает Reuters, сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

«Мы (власти США), безусловно, готовы к этому разговору, если иранцы смогут доказать, что они намерены вести себя как нормальная нация», — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.

Читайте также: МИД Ирана: мы готовы вести переговоры с державами региона, а не с США

А также: Трамп: США пытаются не допустить создания ядерного оружия Ираном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить