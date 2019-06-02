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Трамп опроверг сообщения СМИ об оскорблении Меган Маркл

Политика

«Выдумка фейковых новостей»

Трамп опроверг сообщения СМИ об оскорблении Меган Маркл
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 2 июня 2019, 17:16 — REGNUM  Информация СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы называл британскую герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной», не соответствует действительности. Об этом сам глава Белого дома США написал на странице в соцсети Twitter.

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной», — написал Трамп. — Выдумка фейковых новостей».

Президент США также выразил сомнения, что сотрудники СМИ, распространявшие данную информацию, попросят прощения.

Ранее издание The Washington Examiner сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной» за её высказывания о нём в прошлом.

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