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«Единая Россия» назвала кандидата на выборы губернатора Ставрополья

Политика

Баллотироваться от партии на пост главы региона будет действующий губернатор Владимир Владимиров

«Единая Россия» назвала кандидата на выборы губернатора Ставрополья
Иллюстрация: Pskov.ru
Единая Россия

Ставрополь, 2 июня 2019, 15:38 — REGNUM  Кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора Ставропольского края будет выдвинут действующий глава региона Владимир Владимиров. Решение было принято на XXXIII конференции реготделения «Единой России» 2 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения партии. В съезде приняли участие сам глава региона Владимир Владимиров, депутат ГД РФ, член Генерального совета партии Ольга Казакова, секретари первичек, местных отделений, рядовые партийцы.

Всего в предварительном голосовании участвовали пять кандидатов: помимо Владимирова, участниками праймериз стали директор музейно-выставочного комплекса «Моя страна — моя история» Георгий Головин, ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов, руководитель «Ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского края» Елена Козак и председатель ассоциации «Крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края» Василий Лопатин. На конференции все участники предварительного голосования выступили и представили свою программу развития региона, ответили на вопросы. Победитель был определен путем тайного голосования — им стал Владимир Владимиров.

Губернатор поблагодарил однопартийцев за поддержку.

«Эту поддержку считаю признанием того, что мы на правильном пути. И дальше будем идти по нему, как команда единомышленников. Будем делать для нашего края все, что в наших силах. Но это только начало кампании. Предстоит много работы, в которой я надеюсь на поддержку всех земляков-ставропольцев. Можно много еще говорить, но хочу, чтобы люди оценивали меня и мою работу по тому, что сделано, а не по тому, что сказано», — сказал Владимиров.

Депутат ГД РФ, член Генерального совета партии Ольга Казакова отметил, что Ставропольское отделение партии «зарекомендовало себя как единая команда людей, умеющая ставить перед собой амбициозные задачи и добиваться результата».

«Выдвигая своего кандидата, мы четко понимаем цели, которые перед нами стоят. Знаем, что необходимо сделать для развития края и решения главной задачи, поставленной перед нами президентом страны — улучшение качества жизни людей. У нас есть сильный кандидат, слаженная команда, и мы уверены, что жители Ставропольского края подержат нас на выборах в сентябре», — отметила Казакова.

Секретарь Ставропольского регионального отделения «Единой России» Геннадий Ягубов выразил уверенность, что все начинания губернатора Владимирова в регионе будут продолжены.

На партийной конференции также обсуждалась партийная программа, с которой «Единая Россия» выступит на выборах. В ее основу легли предложения, которые прозвучали в ходе встреч с участниками предварительного голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия Владимира Владимирова на посту губернатора Ставропольского края истекают осенью 2019 года. Выборы губернатора, решением Ставропольской краевой думы от 30 мая, назначены на 8 сентября 2019 года — единый день голосования. Свои решением депутаты дали старт избирательной кампании в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборам губернатора Ставропольского края дан официальный старт

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Выборы губернатора Ставропольского края — 2019
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