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МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН

Политика

Украинская сторона затеяла безнадежное дело

МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина

Москва, 2 июня 2019, 15:04 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало претензии властей Украины на слушаниях в Международном суде Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление выпустил сегодня, 2 июня, департамент информации и печати российского МИД.

На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

Украинские власти пытаются подогнать возвращение Крыма в состав России под нарушение конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (якобы Россия дискриминирует крымских татар), а развязанную Киевом войну в Донбассе — под нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма (якобы Россия спонсирует народные республики Донбасса, которые Киев пытается представить как террористические группировки, хотя даже в Евросоюзе заявили, что это не соответствует действительности).

«Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — сказано в сообщении МИД России.

Все претензии Киева к Москве вообще не имеют никакого отношения к двум вышеперечисленным конвенциям, подчеркнул МИД РФ.

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МИД России
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