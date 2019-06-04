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Почему Ватикан всё же высказался по украинской церковной проблеме

Политика

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Почему Ватикан всё же высказался по украинской церковной проблеме
Иллюстрация: Gov.ua
Клаудио Гуджеротти на Украине

Ватикан, 4 июня 2019, 05:28 — REGNUM  Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с апостольским нунцием на Украине архиепископом Клаудио Гуджеротти. Как видит понтифик основные проблемы отношений с Украиной, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По сообщениями нунциатуры на Украине, в своей беседе с Гуджеротти папа Франциск проявил большой интерес к текущей политической ситуации в этой стране. Он передал пожелания новому президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении мира и об экономическом и социальном развитии. Святой престол упомянул также и отношения между православными сообществами на Украине, а это вопрос, от которого он до сих пор старался дистанцироваться.

Пока что Ватикан ограничивался лишь сожалениями по поводу противостояния, развернувшегося вокруг томоса, и заморозки диалога между Московским и Константинопольским патриархатами. Но теперь, в связи с обозначившимся противопоставлением Львова и Галичины — а значит, и украинских греко-католиков — всей остальной Украине, эта страна стоит перед развилкой. Для греко-католиков продолжение своей экспансии как «истинным украинцев» требует статуса патриархата, к чему формально главенствующий над ними Ватикан до сих пор относился весьма скептично. Как он поведёт себя теперь?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Ватикану предстоит определиться к модели построения Украины как государства».

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