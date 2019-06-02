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Израильские военные обнародовали видео ракетного удара по Сирии

Политика

Часть израильских ракет была сбита сирийскими системами ПВО

Иерусалим, 2 июня 2019, 12:13 — REGNUM  Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись ракетного удара по военным целям на территории Сирийской Арабской Республики. Видеозапись опубликована в официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter израильских вооруженных сил.

Ранее израильские военные заявили, что нанесли удар по целям на территории Сирии якобы в ответ на двух снарядов в направлении горы Хермон на оккупированной Израилем части Голанских высот. Израильская боевая авиация атаковала несколько военных целей, в частности, две артиллерийские батареи, несколько постов наблюдения и разведки, а также батареи ПВО С-75

В результатет атаки Израиля погибли по меньшей мере двое сирийских военнослужащих, ещё семеро получили ранения. Часть израильских ракет была сбита сирийскими системами ПВО.

https://twitter.com/IDF/status/1135031154669756416

https://twitter.com/IDF/status/1135031185686618112

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Война в Сирии
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