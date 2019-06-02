В Финляндии запретили волкособов и шиповник

Хельсинки, , 11:59 — REGNUM Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных растений, чей импорт и продана запрещены в стране с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба финляндского министерства сельского и лесного хозяйства.

Шиповник в Финляндии появился в 90-х годах XX века и получил практически повсеместное распространение. Шиповник так разросся, что с каждым годом он занимал все новые и новые площади.

Теперь власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трёх лет. Планируется использовать специальную технику для ликвидации обширных плантаций шиповника.

Кроме запрета шиповника, в Финляндии с 1 июня запрешено содержание, реклама и продажа гибридов волка и собаки — волкособов. На данный момент в Финляндии насчитывается порядка тысячи особей волкособов. Ныне живущие волкособы могут остаться у своих хозяев до конца жизни.