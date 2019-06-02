Трамп советует Великобритании не платить $50 млрд за выход из Евросоюза

Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не платить за выход из Евросоюза порядка $50 млрд. Об этом сегодня, 2 июня, пишет газета The Sunday Times.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила о том, что в скором времени она уйдет в отставку из-за невозможности согласовать параметры выхода Великобритании из Европейского союза.

В Консервативной партии Великобритании началась борьба за место лидера, который и станет премьер-министром Соединённого Королевства. Трамп, который на словах заявляет о своем якобы невмешательстве во внутренние британские дела, тем не менее открыто говорит, что всячески поддерживает Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра. Джонсон был главой МИД в кабинете Мэй, но ушел с поста из-за несогласия с политикой премьер-министра. Собственно, Джонсон — один из тех, кто выступает за выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Также Трамп беззастенчиво советует Лондону назначить карикатурного евроскептика Найджела Фараджа посредником на переговорах между Великобританией и ЕС о параметрах выхода.

Кроме того, Трамп прямо рекомендует британским властям не выплачивать евробюрократам 39 млрд фунтов стерлингов за неисполнение обязанностей перед Евросоюзом в связи с Brexit.

«Трамп сказал, что Британии еще не поздно последовать его совету и «подать в суд» на ЕС, чтобы дать Великобритании больше «боеприпасов» на переговорах», — пишет издание.