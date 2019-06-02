Эдуард Лимонов, , 09:57 — REGNUM

Yvan Hardoy сообщил из Парижа маршруты для этой субботы, она уже началась у нас, вот-вот начнётся у них… Два основных маршрута. Большинство маршрутов были запрещены в префектуре.

1-ый маршрут от площади Denfer-Rochreau до площади Nation. Начало сбора в 11 часов, отправление в 13 часов.

Лозунг манифестации:

«Акт 29-ый жёлтых жилетов против репрессий полиции и государства».

Маршрут такой :

Denfer-Rochereau — бульвар Saint-Jacques — бульвар August Blanqui — площадь d'Italie — бульвар de L'Hopitale — мост Austerlitz — площадь Meraz — набережная de Rapee — бульвар Diderot — площадь Nation.

2-ой маршрут. Сбор перед входом в станцию RER авеню Foch в 10.30, отправление в 12 часов.

Лозунг манифестации:

«АКТ XXIX, жёлтые жилеты не оставят демократию!»

Маршрут:

Площадь маршала De Lattre de Tassigny — бульвар адмирала Bruix — площадь порта Maillot («порт» в Париже это ворота города, старый когда-то въезд в город, бывший таковым в прошлые века — ЭЛ.) — бульвар Pereire — площадь маршала Juin — авеню De Villiers — площадь генерала Cayroux — авеню De Villiers — площадь Prosper Goubaux.

Эта манифестация была изначально заявлена от Триумфальной Арки, но префект запретил сектор. Организаторы подали в суд, чтобы воспротивиться этому запрещению.

1-го июня запрещены любые манифестации на Елисейских Полях, на всём их протяжении от площади Etoile до площади Marcel Dassault.

Подступы к Елисейскому дворцу, к дворцу Матиньён (резиденция премьер-министра, к Национальной Ассамблее (дворец Бурбонов) также запрещены.

Множество улиц закрыты для движения. Два десятка станций метро также закрыты.

Район Notre Dame de Paris полиция закрыла, пользуясь случаем тотчас после поджога, так как поблизости расположены и здания префектуры полиции и Дворец Правосудия и подземная тюрьма под Консьержери.

Ожидаются множество тысяч протестующих.

Если выбирать, то рекомендую ту манифестацию, которая пойдёт от Denfer-Rochereau. Faouzi Lellouch (я с ним познакомился в мае в Париже) написал в своём аккаунте в FaceBook вот что:

«Манифестация жёлтых жилетов в Paris Суббота 1 июня 2019, АКТ 29-ть-манифестация декларированная, подписанная и авторизованная (т.е. санкционированная властями — ЭЛ). Собираемся в 11 часов площадь Denfert-Rochereau и отбытие в 13 часов. До площади Natin, рассеивание в 18 часов.»

Маршрут от Denfert-Rocherau поддержали также Присцилла Людовски и Жером Родригес (это тот, который потерял глаз, подстреленный полицейской каучуковой пулей).

Что я заметил, читая французские источники: в СМИ развязана против жилетов активная кампания.

Подбор комментариев по отношению к жёлтым жилетам такой отрицательный, что заставляет думать что это пропаганда. Вот :

«Не имеют стыда протестовать все недели, чтобы уязвить правительство и силы правопорядка. Нас достали эти повторяющиеся манифестации!»

«Те кто манифестируют уже многие недели не имеют другого занятия как служить их лидерам, чтобы те делали себе известность в социальных сетях.»

«Субботнее развлечение! Друэ ещё здесь?! Жилеты не имеют никакого извинения. Это не манифестация, это провокация!»

«Более мы им не верим. Ничего общего с первыми требованиями! Только в урнах для голосований — результаты, необходимо голосовать, только и всего! У коммерсантов лопается терпение. Силы правопорядка явно имеют другие задачи что делать…»

Интересно, что все враждебные комментаторы говорят о стремительном будто бы снижении количества протестующих и дружно при этом ссылаются только на полицейские источники. Так количество манифестантов на последних манифестациях враждебные комментаторы называют в 12 тысяч по всей Франции, это цифра МВД.

В то время как цифра жёлтых жилетов, присутствовавших, к примеру, на XXVII акте (результаты по XXVIII акту ещё не оглашены) называлась источником Le nombre jaune в 42 128 человек.

Давали бы справедливости ради оба источника и полицейский и противостоящей стороны — «жилетов», как делаю я. Но пользуются только полицейскими цифрами.

Жду информации от Тhierry M. или от Yvan Hardoy.

Вот информация от Тьерри. Правда колет мои глаза, мне она не нравится, но я вынужден её вам предоставлять. Вот что написал Тьерри М.

«Бон, я думаю, что движение в этот раз задохнулось. Оно стало субботней прогулкой, без особого интереса, которая напомнила подобные променады профсоюзов в прежние времена. Очень небольшая победа RN (партия Марин Ле Пен — ЭЛ) на прошлой неделе разочаровала всех. В то же время одно совсем небольшое поражение после всех эксцессов этого правительства равно победе для него. Манифестация в несколькометровом коридоре между шеренгами фликов (полиции) ничему не служит.

Власть временно перехватила инициативу. Это движение (жилетов — ЭЛ), если хочет возродиться, должно возникнуть в более радикальной форме. Тактика Фаоузи — найти социальные темы для каждой манифестации — не так плоха сама по себе, но она приковала движение к профсоюзам и к левым Меланшона. Мы себя обнаруживаем, в то время как движение изначально имело оригинальную форму, сзади, за старыми политическими комбинациями, которые никогда ничего не дали.

С самого начала я опасался, что движение себя анестезирует выборами, в которые я не верю. С самого начала я не верил в «подземное» движение (здесь не совсем понятно, что Тьерри имеет в виду под подземным движением — ЭЛ).

Я осознавал, что вижу и слышу от людей, негодование, которое не исчезает просто так. но что это всё (изменения — ЭЛ) произойдёт не в ходе выборов. Поскольку следующие — муниципальные и парламентские — произойдут уже в следующем году и правительство и политики захотят поляризировать всех, столкнуть на территорию выборов, где они всегда выигрывали.

Но цена на электричество увеличится на 5% и это только начало.

Надувательство то, что «открытие конкурентности», проповедуемое ЕвроСоюзом, должно опустить тарифы. Происходит всё ровно наоборот.

Народ должен действовать.

Дружески, Тьерри.»

А вот что написал Наrdoy :

«Счастливые манифестации не имеют истории…

Больше народа, чем в последние недели в этот первый день июня, под летним солнцем, после выборов в последнее воскресенье.

Пошли в 13.05 от Денфер-Рошро в направлении площади Италии, обошли площадь (обход не был предвиден в официальном маршруте), прошли перед госпиталем Жалости-Сальпетриер, через бульвар Дидро, через мост Аустерлиц. Кортеж прибыл к месту рассеивания скорее рано, до 16 часов, так как манифестанты шли быстрым шагом.

Манифестация была спокойной и по всему маршруту и к моменту прибытия, поскольку Чёрный Блок не явился и присутствие полиции было дискретным. Не было CRS (жандармы) в касках, марширующих 12 километров в небольшом отдалении, как это было в несколько последних недель.

Таким образом, манифестация была спокойной, но песни, лозунги и дискуссии не кончались между «жилетами», чаще всего между людьми столь разными, что они никогда бы не сказали друг другу и слова в обычной жизни.

В конце, ввиду того, что ещё было рано и что полиция приблизилась к манифестантам чтобы сигнализировать «жилетам», остающимся на площади, что наступило время разойтись (однако ведь манифестация была заявлена до 18 часов) некоторое количество несгибаемых пошли по направлению к Бастилии или к Репюблик.

День таким образом был спокойный, до встречи на Акте XXX!»

ЦИФРЫ дня:

МВД — 9 500 по стране из них 1 500 в Париже.

Счётчик Le nombre jaune: 23 622 по всей Франции.

Эрик Друэ, один из радикальных лидеров «жилетов» :

«Это ей Богу, карнавал, клянусь, это чёрте что…» сказал Друэ. «Бьют в там-там, идут и поют. Не хватает только мергезов…» (жареные на гриле колбаски, непременное блюдо пикников во Франции, как у нас «шашлыки» — ЭЛ).

Согласно Друэ, необходимо «возмущать», чтобы выиграть в борьбе с правительством. В публикации его группы «Франция в гневе!» Друэ написал, что «соотношение сил происходит на поле боя». Друэ требует возвращения на «самую красивую авеню в мире», закрытую для манифестаций с 16 марта. Именно там, «дома», он назначил рандеву жилетам 8 июня.