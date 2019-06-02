Риторика Киева вокруг Минских соглашений «набила оскомину» — Медведев

Москва, , 08:48 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал позицию властей Украины по Минским соглашениям. Соответствующее заявление он сделал в интервью ВГТРК.

По словам Медведева, украинские власти постоянно говорят о своем стремлении возобновить Минские соглашения, но при этом данные заявления сопровождаются устаревшей и «набившей оскомину риторикой».

«Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой…», — сказал Медведев.

Также он отметил, что звучащие сейчас из Киева заявления очень противоречивы. При этом Россия не видит никаких действий со стороны Киева, хотя каналы коммуникации сохраняются.

«У нас есть и, во-первых, сохраняющиеся дипломатические отношения, и министры периодически встречаются в тех или иных форматах», — отметил Медведев, пояснив, что для Киева было бы недальновидно отрезать каналы общения с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук больше не может представлять Украину на переговорах с Россией. Кто заменит Медведчука пока не известно.