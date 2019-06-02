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Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

Политика

Израильская армия постоянно атакует цели в Сирии

Иерусалим, 2 июня 2019, 07:51 — REGNUM  Армия Израиля произвела ракетную атаку по целям на территории Сирийской Арабской Республики якобы в ответ на артиллерийский обстрел израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей на территории Сирии. В частности, сообщалось об атаке на две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, а также батарею ПВО С-75.

Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.

В Армии обороны Израиля заявили, что считают сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны и будет «решительно действовать» в подобных ситуациях.

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