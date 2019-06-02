В результате ракетной атаки Израиля погибли три солдата сирийской армии

Дамаск, , 05:59 — REGNUM Очередной ракетный залп по территории Сирии со стороны израильской армии привел к смерти трех военнослужащих и ранению семерых солдат сирийской армии, сообщает 2 июня агентство SANA.

Сообщается, что очередные агрессивные действия Израиль начал в 04:10 утра, атаковав сельскую местность в восточной части провинции Кунейтра. Жертвами атаки стали три солдата. Кроме того, был нанесен материальный ущерб, еще семь человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что израильская сторона атаковала юго-запад Дамаска со стороны Голанских высот. Ракетную атаку удалось отразить ПВО Сирии.

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