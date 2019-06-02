Воскресенье, 2 Июня 2019 года
05:04:23 МСК

18 человек пострадали при взрывах автомобилей в Ливии

Политика

Несколько пострадавших в тяжелом состоянии

Дерна, Ливия, 2 июня 2019, 05:04 — REGNUM  Взрывные устройства сработали в двух автомобилях в восточном ливийском городе Дерна, в результате чего пострадали по меньшей мере 18 человек, сообщает 2 июня новостной портал Gomhuria Online со ссылкой на медиков Дерны.

Сообщается, что автомобили со взрывчаткой были припаркованы у штаба Ливийской национальной армии. В результате терактов, по предварительным данным, пострадали 18 человек. Состояние некоторых из них оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, ливийские военные заявили об освобождении Дерны от террористов в июне 2018 года, однако террористические атаки продолжаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить