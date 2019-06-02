18 человек пострадали при взрывах автомобилей в Ливии

Дерна, Ливия, , 05:04 — REGNUM Взрывные устройства сработали в двух автомобилях в восточном ливийском городе Дерна, в результате чего пострадали по меньшей мере 18 человек, сообщает 2 июня новостной портал Gomhuria Online со ссылкой на медиков Дерны.

Сообщается, что автомобили со взрывчаткой были припаркованы у штаба Ливийской национальной армии. В результате терактов, по предварительным данным, пострадали 18 человек. Состояние некоторых из них оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, ливийские военные заявили об освобождении Дерны от террористов в июне 2018 года, однако террористические атаки продолжаются.