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ПВО Сирии успешно отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском

Политика

Взрывы в небе прогремели над южной частью города

ПВО Сирии успешно отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
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Дамаск, 2 июня 2019, 04:46 — REGNUM  Выпущенные со стороны Голанских высот ракеты были обезврежены ПВО Сирии в небе над Дамаском, об этом 2 июня сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийской армии.

«В 03:22 в воскресенье, 2 июня 2019 года, некоторые вражеские цели были направлены со стороны оккупированных Голан, и наши противовоздушные средства обороны немедленно атаковали их и сбросили вражеские ракеты на наши позиции на юго-западе Дамаска», — говорится в сообщении.

Ранее о ракетной атаке по спорной территории Голанские высоты заявили в вооруженных силах Израиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Сирии

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