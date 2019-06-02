Трамп по Brexit: Британия должна уйти в срок со сделкой или без

Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Не надеяться на честную сделку с Евросоюзом и уйти, порекомендовал Великобритании президент США Дональда Трамп. Об этом 1 июня в преддверии своего визита в Лондон Трамп заявил в интервью британскому изданию Sunday Times.

«Они должны это сделать, — заявил президент США, говоря о Британии. — Они должны закрыть сделку».

Президент выразил сомнения в том, что честные договоренности по Brexit возможны.

«Если они (британцы — прим. ИА Regnum) не получат то, что хотят, я бы ушел, — отметил президент, рекомендовав Лондону именно так и поступить.

Президент США в своих рассуждениях поставил себя и на место Брюсселя: «Если бы я был ими, я бы не заплатил 50 миллиардов долларов. Это огромное количество».

По мнению Трампа, Великобритания должны выйти из Евросоюза в оговоренный ранее срок, 31 октября, со сделкой или без.

Напомним, ранее глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид призвал британцев принять реальность и смириться с жестким вариантом Brexit.

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