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Климкин будет давить на РФ через национальные морские администрации

Политика

Министр иностранных дел Украины намерен добиться от России освобождения задержанных моряков

Климкин будет давить на РФ через национальные морские администрации
Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com
Павел Климкин

Киев, 2 июня 2019, 02:53 — REGNUM  Обращение с просьбой оказать давление на Россию отправил главам МИД из стран «друзей и партнеров» министр иностранных дел Украины Павел Климкин, соответствующее заявление глава украинского МИД сделал 2 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров, — сообщает Климкин, — с просьбой и требованием давать на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге.

Министр заявил также, что Украина намерена выполнить все возможные шаги для того, чтобы урегулировать данную ситуацию политически, а также «через национальные морские администрации».

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, предписывающее России освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. При этом трибунал не дал оценку их действиям.

В России к решению отнесли скептически, в МИД РФ заявили об отсутствии у Международного трибунала ООН по морскому праву полномочий принимать подобные решения. Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что при решении вопроса об инциденте с украинскими военным судами в Керченском проливе не применима конвенция по морскому праву 1982 года.

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