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Неизвестные боевики расправились с мирными жителями на востоке Ирака

Политика

Убито трое

Багдад, 2 июня 2019, 01:53 — REGNUM  Три человека погибли от рук неизвестных террористов в восточной иракской провинции Дияла, сообщает 2 июня агентство Xinhua со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

Как стало известно, неизвестные напали на одну из деревень в 90 км к северо-востоку от Багдада. В результате атаки погибли три жителя деревни. Полиция расследует инцидент.

В то же время разведывательные службы Ирака захватили четырех боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всех четверых уже разыскивали спецслужбы. Один из задержанных был приговорен к смертной казни заочно по обвинению к терроризме, похищении и убийстве людей.

Сообщается также, что несмотря на военные операции, регулярно проводимые в провинции Дияла, часть боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все еще прячется в районах, граничащих с Ираном.

Несмотря на то что крупные организованные объединения исламистов в Ираке ликвидированы в 2017 году, отдельные группы террористов продолжают совершать набеги на иракские населенные пункты и атаковать мирных жителей и силы безопасности страны.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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