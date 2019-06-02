AP: в результате теракта в сирийской Ракке погибли 10 человек

Ракка, Сирия, , 01:06 — REGNUM В результате организованных террористами взрывов в сирийской Ракке погибли десять человек, сообщает 1 июня агентство Associated Press со ссылкой на британскую «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

Сообщается, что одно из взрывных устройств сработало на обочине дороги в центре города, еще одно привел в действие террорист-смертник, проезжавший на автомобиле через контрольно-пропускной пункт в центре города. В результате погибли пятеро военнослужащих и пятеро мирных жителей.

Несмотря на объявленное перемирие в Сирии продолжают погибать люди, в том числе мирные жители. Так, в результате ракетного обстрела Алеппо 22 мая пострадали люди, днем ранее в этом городе пострадали шестеро мирных жителей.

Российский Центр по примирению в Сирии ежедневно фиксирует нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории страны.

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