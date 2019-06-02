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Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Сирии

Политика

По словам израильской стороны, атака зафиксирована на севере страны

Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Голанские высоты

Иерусалим, 2 июня 2019, 00:01 — REGNUM  Два реактивных снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, сообщает 1 июня пресс-служба израильской армии.

Сообщается, что обстрел был зафиксирован в северной части страны в районе горы Хермон. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее, 27 мая, ВВС Израиля нанесли воздушный удар по территории Сирии. Согласно заявлениям израильской стороны, атака была произведена «в ответ» на обстрел истребителя ВВС Израиля со стороны Сирии. В результате атаки погиб один военнослужащий сирийской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате атаки ВВС Израиля по Сирии погиб сирийский солдат

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Война в Сирии
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