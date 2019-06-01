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МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам

Политика

25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины

МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
DDima
МИД Украины

Киев, 1 июня 2019, 23:32 — REGNUM  Руководству стран, поддерживающих Украину, необходимо оказывать давление на Российскую Федерацию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня (1 июня) отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ», — написал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.

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