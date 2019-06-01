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Трамп о стрельбе в Вирджинии-Бич: правительство США окажет помощь

Политика

31 мая 2019 г. в Вирджиния-Бич бывший госслужащий открыл стрельбу по людям

Вирджиния, США, 1 июня 2019, 19:26 — REGNUM  Представители федерального правительства США окажут всю требующуюся помощь властям города Вирджиния-Бич, где в результате стрельбы погибли 12 человек. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, представители «федерального правительства находятся там (в Вирджинии-Бич) для того, что может потребоваться помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая 2019 г. в Вирджиния-Бич бывший госслужащий открыл стрельбу по людям. Нападавший был вооружен полуавтоматическим пистолетом и винтовкой. По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек.

Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, ликвидировали подозреваемого.

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