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Детским омбудсменом на Украине вновь назначен Кулеба

Политика

В мае 2019 г. детского омбудсмена Николая Кулебу освободили от занимаемой должности

Киев, 1 июня 2019, 17:47 — REGNUM  Уполномоченным президента Украины по правам ребенка вновь назначен Николай Кулеба. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, подписавший соответствующий указ.

«Назначить Кулебу Н. Н. уполномоченным президента Украины по правам ребенка», — отмечается в тексте указа, обнародованного на сайте украинского лидера.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2019 г. тогда еще действующий глава Украины Петр Порошенко освободил от занимаемой должности детского омбудсмена Николая Кулебу. Причины увольнения чиновника тогда не назывались.

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