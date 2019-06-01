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Министр обороны Латвии попросил в США денег на «Пэтриот»

Политика

Он похвалился, что Латвия соответствует требованиям США о выделении 2% ВВП на оборону

Рига, 1 июня 2019, 17:14 — REGNUM  Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, находящийся с визитом в Вашингтоне, выступил в Центре стратегических и международных исследований. Он ещё раз напомнил, что его страна находится «на границе Запада» и отметил, что Латвия, в отличие от некоторых других стран-членов НАТО, выделяет на оборону более 2% ВВП, как требуют США.

Но даже при таком щедром финансировании, по словам Пабрикса, денег на оборону всё равно не хватает.

«Мы маленькая страна, и у нас ощущается нехватка средств противовоздушной обороны, потому что наш бюджет не такой большой, и мы были бы счастливы разместить у себя ракеты средней дальности и батареи «Пэтриот». Но у нас нет лишних денег. Это один из вопросов, который я поднимал здесь в Вашингтоне, и, конечно, мы хотели бы видеть военную финансовую помощь», — сообщил он.

При этом министр отметил, что Латвия не представляет опасности для России.

«У нас нет таких сил, которые могли бы представлять какую-либо опасность для такой страны, как Россия. Мы часто слышим от тех, кто более дружелюбен к России или попал в ловушку кремлевской пропаганды, о силах НАТО, которые расположены близко и представляют угрозу для России, — это просто ложь! Не верьте этому», — передаёт его слова «Голос Балтии».

Зенитно-ракетный комплекс «Patriot» PAC-3 принят на вооружение в США в 1983 году и поставляется союзникам. Стоимость одной батареи (четыре пусковых установки и система управления огнём) в зависимости от варианта и условий контракта может составлять от 600 млн до 1 млрд долларов. При военном бюджете Латвии в 600 млн долларов можно купить одну батарею в год по льготной цене. Стоимость одного выстрела составляет 3 млн долларов, так что на военный бюджет страны Пабрикс сможет выстрелить целых 200 раз.

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Милитаризация Прибалтики
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