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Спикер думы Екатеринбурга за год стал немного богаче

Политика

Имуществом владеет прежним

Спикер думы Екатеринбурга за год стал немного богаче
Иллюстрация: Egd.ru
Игорь Володин

Екатеринбург, 1 июня 2019, 20:53 — REGNUM  Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин показал за 2018 год доход в размере 2 383 787,45 рубля. Об этом журналистам сообщили в думе.

По сравнению с 2017 годом он стал немного богаче. Его доход на посту заместителя председателя областного Заксобрания тогда составил 2 251 332,94 рубля.

Из имущества у Володина имеются гараж и иномарка. В структуре имущества изменений за год не произошло.

Сведений о супруге спикера нет. Зато известно, что двое его несовершеннолетних детей имеют в пользовании квартиру площадью 43 кв. метра.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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