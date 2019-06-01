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Правящая партия Турции: мы поставим точку в споре о выборах

Политика

Правящая партия Турции: «Мы выступили против немыслимых махинаций и невероятного мошенничества, имевшего место 31 марта 2019 года»

Анкара, 1 июня 2019, 16:05 — REGNUM  Кандидат от правящей Партии справедливости и развития на пост мэра Стамбула, бывший премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заявил: «В этот раз мы не дадим возможностей тем, кто намерен получить пост мэра Стамбула ловкостью рук. Мы выступили против немыслимых махинаций и невероятного мошенничества, имевшего место 31 марта 2019 года».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым отметил: «Мы вовсе не хотели проведения этих выборов заново. Я хочу, чтобы это знал и весь наш народ, и стамбульцы. Мы, увидев подмены и кражу голосов, всевозможные негативные моменты и организованные нарушения, сказали: «Давайте посчитаем голоса заново. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений». Каждый стамбулец желает, чтобы его голос был учтён. Но мы смогли пересчитать лишь 10% голосов. То есть 850 тысяч. При пересчёте отрыв сократился с 29 тысяч до 13. Если пересчитать 15%, разница исчезнет вовсе. Если пересчитать 90%, результаты выборов уже обернутся в противоположную сторону. В этом дело. Народно-республиканская партия, видя это, выступила резко против пересчёта голосов».Политик добавил: «Выборы уже прошли, но споры вокруг них все ещё продолжаются. Что мы сделаем в таком случае? Мы поставим точку в этих спорах. Такую, что никто и рта не раскроет, чтобы что-то возразить».

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Зарубежная хроника
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