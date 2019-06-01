Президент Турции: в обществе, в котором нет доверия суду, нет стабильности

Анкара, , 16:28 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на ифтаре (вечернее разговение), организованном для работников сферы юстиции в выставочном зале Президентского дворца, подчеркнул недопустимость распространения в обществе ощущения безнаказанности и заявил: «Распространение таких взглядов ведёт к тому, что вместо суда будут искать другую силу, это наибольшая угроза самому существованию государства. В обществе, где пошатнулась вера в правосудие, нет мира, спокойствия и стабильности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция за последние годы подверглась испытаниям как во внутренней, так и во внешней политике и экономике. Это сепаратистские выступления, террористические акты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попытка государственного переворота 15 июля 2016 года, атаки в экономической сфере. Турецкий лидер продолжил: «Я должен подчеркнуть самое главное. После каждого упомянутого испытания наша страна столкнулась с новыми препятствиями. Чем дальше, тем больше происходит покушений на независимость Турции. По мере того, как мы принимаем решения, защищающие наш народ и национальные интересы, и для этого предпринимаем шаги в Сирии, Ираке, Эгейском и Средиземном море, такие попытки будут продолжаться. Потому что это период, когда наши партнёры вынуждены привыкать к великой и сильной Турции и принимать ее такой».