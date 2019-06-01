Турция назвала Малайзию и Пакистан своими ключевыми партнерами

Анкара, , 16:49 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи в саудовском городе Джидда с коллегами из Пакистана и Малайзии, Шахом Мехмудом Куреши и Сайфуддином Абдуллой, разместил со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter запись, в которой отметил, что Малайзия и Пакистан являются для Турции ключевыми партнерами. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу написал: «Турция, Малайзия и Пакистан обладают в исламском мире самыми развитыми демократическими институтами и экономиками. Мы продолжим расширять сотрудничество и стремиться максимально использовать совместный потенциал».По имеющимся сведениям, глава МИД Турции по итогам трехсторонней встречи провел отдельную встречу с министром иностранных дел Пакистана.