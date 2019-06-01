Суббота, 1 Июня 2019 года
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Турция назвала Малайзию и Пакистан своими ключевыми партнерами

Политика

В Джидде прошла трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Малайзии и Пакистана

Анкара, 1 июня 2019, 16:49 — REGNUM  Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи в саудовском городе Джидда с коллегами из Пакистана и Малайзии, Шахом Мехмудом Куреши и Сайфуддином Абдуллой, разместил со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter запись, в которой отметил, что Малайзия и Пакистан являются для Турции ключевыми партнерами. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу написал: «Турция, Малайзия и Пакистан обладают в исламском мире самыми развитыми демократическими институтами и экономиками. Мы продолжим расширять сотрудничество и стремиться максимально использовать совместный потенциал».По имеющимся сведениям, глава МИД Турции по итогам трехсторонней встречи провел отдельную встречу с министром иностранных дел Пакистана.

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Зарубежная хроника
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