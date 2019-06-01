Председатель правящей партии Индии возглавит МВД в новом правительстве

Нью-Дели, , 16:50 — REGNUM Председатель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах возглавит министерство внутренних дел Индии в новом правительстве премьер-министра Нарендры Моди. Об этом 31 мая сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Ранее Амит Шах представлял штат Гуджарат в верхней палате парламента Индии, однако до 2019 года не принимал участие в выборах в нижнюю палату парламента и, как следствие, не занимал министерских должностей. Раджнатх Сингх, министр внутренних дел в прошлом правительстве Моди, получил назначение на пост главы министерства обороны, а Нирмала Ситхараман, ранее отвечавшая за оборонное ведомство Индии, теперь будет возглавлять министерство финансов Индии. Примечательно, что пост главы внешнеполитического ведомства республики занял не партийный лидер, а карьерный дипломат Субраманиам Джайшанкар, в прошлом заместитель министра иностранных дел Индии.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), получившая 303 места из 543. Лидер парламентской фракции БДП Нарендра Моди вступил в должность премьер-министра республики 30 мая.