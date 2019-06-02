ООН намерена интенсифицировать взаимодействие с новым правительством Индии

Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН намерена продолжать сотрудничество с Индией после формирования нового правительства премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш тесно сотрудничал с Нарендрой Моди по множеству вопросов, в том числе по проблеме изменения климата. Он также подчеркнул, что генеральный секретарь ООН намерен интенсифицировать дальнейшее взаимодействие с новым правительством Индии во главе с Нарендрой Моди.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), получившая 303 места из 543. Лидер парламентской фракции БДП в парламенте Нарендра Моди вступил в должность премьер-министра республики 30 мая.