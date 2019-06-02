Адмирал Карамбир Сингх назначен новым начальником штаба ВМС Индии

Нью-Дели, , 08:23 — REGNUM Адмирал Карамбир Сингх стал новым начальником штаба военно-морских сил Индии. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, адмирал принял командование индийским флотом 31 мая. Ранее данный пост занимал адмирал Сунил Ламба.

Согласно официальному заявлению пресс-службы ВМС Индии, Карамбир Сингх будет возглавлять штаб ВМС до ноября 2021 года. Ранее он занимал пост командующего Восточным флотом Индии. Во время церемонии своего официального назначения Карамбир Сингх заявил: «Моей основной целью будет дать нации мощный флот, который готов противостоять любой угрозе безопасности на море». Примечательно, что адмирал является первым пилотом ВМС, удостоенным чести возглавить индийский флот.

Тем не менее, назначение нового начальника штаба ВМС Индии не обошлось без скандала: вице-адмирал Бимал Варма, занимающий пост командующего индийским флотом на Андаманских и Никобарских островах, опротестовал решение индийского руководства в Военном трибунале. По словам Бимала Вармы, при выборе кандидата на должность начальника штаба ВМС правительство Индии должно было руководствоваться принципом старшинства. Соответственно, именно Бималу Варме было суждено занять указанный пост. Слушание по делу состоится 17 июля.