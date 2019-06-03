Эксперт: сто дней правительства Индии запомнятся «Большим взрывом» реформ

Нью-Дели, , 13:38 — REGNUM Первые сто дней нового срока правления премьер-министра Нарендры Моди запомнятся «Большим взрывом» реформ. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, с соответствующим заявлением выступил вице-председатель Национального института трансформации Индии (NITI Aayog) Раджив Кумар.

Раджив Кумар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что кабинет Нарендры Моди намерен осуществить серию реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны. По словам вице-председателя NITI Aayog, реформы затронут трудовое законодательство, приватизацию ряда предприятий, а также создание земельного фонда, отведенного непосредственно под промышленное развитие. Раджив Кумар заявил: «Нововведения, вне всякого сомнения, порадуют инвесторов».

Национальный институт трансформации Индии (NITI Aayog) является экспертным центром, созданным в 2015 году взамен Комитета по планированию. NITI Aayog отвечает за разработку государственной политики и несет ответственность непосредственно перед премьер-министром. Напомним, что на всеобщих парламентских выборах 2019 года победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП). 30 мая лидер парламентской фракции БДП Нарендра Моди вновь вступил в должность премьер-министра.