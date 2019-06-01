Индийские эксперты будут расследовать финансовые преступления на Мальдивах

Мале, , 16:29 — REGNUM Индийские официальные лица приняли решение отправить на год на Мальдивы группу экспертов, которые специализируются на расследованиях финансовых преступлений, связанных с хищением денег.

Индийские специалисты будут разрабатывать стратегии для лучшего взаимодействия с местными властями и международными агентствами в правоохранительной сфере, области борьбы с отмыванием денег и антикоррупционной деятельности.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», данные специалисты будут исследовать методы борьбы с финансовыми преступлениями при поддержке Интерпола, ФБР и британских служб безопасности.

Ранее, Индия уже посылала специалистов подобного профиля в Маврикий и Сингапур для борьбы с отмыванием денег и уходом от налогов.