Суббота, 1 Июня 2019 года
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Индийские эксперты будут расследовать финансовые преступления на Мальдивах

Политика

Правительство Индии приняло решение отправить на Мальдивы экспертов по расследованию финансовых преступлений, связанных с хищением денег

Мале, 1 июня 2019, 16:29 — REGNUM  Индийские официальные лица приняли решение отправить на год на Мальдивы группу экспертов, которые специализируются на расследованиях финансовых преступлений, связанных с хищением денег.

Индийские специалисты будут разрабатывать стратегии для лучшего взаимодействия с местными властями и международными агентствами в правоохранительной сфере, области борьбы с отмыванием денег и антикоррупционной деятельности.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», данные специалисты будут исследовать методы борьбы с финансовыми преступлениями при поддержке Интерпола, ФБР и британских служб безопасности.

Ранее, Индия уже посылала специалистов подобного профиля в Маврикий и Сингапур для борьбы с отмыванием денег и уходом от налогов.

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Зарубежная хроника
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