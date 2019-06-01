Суббота, 1 Июня 2019 года
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Мальдивы призвали к солидарности среди мусульман на саммите ОИС

Политика

Министр иностранных дел Мальдивской республики Абдулла Шахид выступил на 14-ом саммите Организации исламского сотрудничества

Мале, 1 июня 2019, 15:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Мальдивской республики Абдулла Шахид выступил на подготовительном министерском совещании 14-ого саммита ОИС и призвал к солидарности с мусульманами по всему миру, которые сталкиваются с преследованиями и страдают от многочисленных проблем.

В ходе встречи министры иностранных дел мусульманских стран согласились рассмотреть положения финального коммюнике, «Декларации Мекки», причем Мальдивы полностью поддержали текст данного документа, а также вариант резолюции по Палестине.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», мальдивская сторона призвала страны-участницы принять эти документы путем голосования и консенсуса.

Министр иностранных дел Мальдив также призвал укрепить сотрудничество между мусульманскими странами путем расширенного обмена опытом и взаимодействия по вопросам и проблемам, с которыми сталкивается мусульманская умма.

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Зарубежная хроника
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