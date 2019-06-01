Спецпосланник ООН в Ливии опроверг обвинения Хафтара в предвзятости

Триполи, , 15:45 — REGNUM Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе опроверг обвинения главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в предвзятости. Саламе отметил, что он абсолютно беспристрастен в своей деятельности по решению ливийского конфликта и достижению мира. Спецпосланник ООН подчеркнул необходимость защиты территориальной целостности Ливии и прекращения ведения любых боевых действий в стране. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Саламе предупредил стороны ливийского конфликта о катастрофических последствиях развязывания полномасштабной гражданской войны, которая приведет к расколу страны. Он выразил свою обеспокоенность по поводу наступление войск Хафтара на ливийскую столицу Триполи, которое совпало с визитом в Ливию Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.