Суббота, 1 Июня 2019 года
15:45:52 МСК

Спецпосланник ООН в Ливии опроверг обвинения Хафтара в предвзятости

Политика

Саламе вновь призвал стороны конфликта к поиску решения кризиса

Триполи, 1 июня 2019, 15:45 — REGNUM  Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе опроверг обвинения главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в предвзятости. Саламе отметил, что он абсолютно беспристрастен в своей деятельности по решению ливийского конфликта и достижению мира. Спецпосланник ООН подчеркнул необходимость защиты территориальной целостности Ливии и прекращения ведения любых боевых действий в стране. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Саламе предупредил стороны ливийского конфликта о катастрофических последствиях развязывания полномасштабной гражданской войны, которая приведет к расколу страны. Он выразил свою обеспокоенность по поводу наступление войск Хафтара на ливийскую столицу Триполи, которое совпало с визитом в Ливию Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить