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Эксперты из США изучают подземные туннели Хезболлы в Ливане

Политика

Американцы желают предотвратить создание туннелей на границе с Мексикой

Бейрут, 1 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Высокопоставленная делегация экспертов из Вооруженных сил США прибыла в Ливан для изучения подземных трансграничных туннелей военизированной шиитской партии «Хезболлы». Данные туннели были обнаружены силами безопасности Израиля в ходе прошлогодней операции «Северный щит».

Американские специалисты желают изучить израильские технологии, используемые для обнаружения подземных проходов, с целью извлечения выгоды из техники борьбы с данным видом нелегального проникновения на территорию страны и ее применения на южных границах США с Мексикой. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Известно, что американская делегация уже провела встречу с израильским командиром региональной бригады Барам Роем Леви, который рассказал о техники обнаружения тоннелей. Израильский командир заявил, что «Хезболла» планировала направить тысячи боевиков для проникновения на военные цели в северном Израиле в качестве неожиданного маневра в будущей войне. По данным ВС Израиля, глубина самого крупного туннеля достигала 80 метров, а его длина составляла порядка километра.

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Зарубежная хроника
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