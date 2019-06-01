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Премьер Косово требует от Албании отмены пошлины за проезд по «Улице нации»

Политика

Руководство Косово заявило о намерении объединиться с Албанией

Премьер Косово требует от Албании отмены пошлины за проезд по «Улице нации»
Иллюстрация: Oscepa.org
Рамуш Харадинай

Приштина, 1 июня 2019, 16:06 — REGNUM  Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы Албания отменила для косоваров пошлину за проезд по автомагистрали Дуррес — Косово, которую из-за своего значения для албанцев по обе стороны границы также называют «Улица нации».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай публично призвал президента Косово Хашима Тачи заняться этим вопросом:

«Умоляю президента потребовать от Эди Рамы (премьер-министра Албании) сделать первый шаг. Отменить пошлину, убрать сканер. Так мы начнем объединение. Я выступаю за объединение, выражающееся в конкретных актах, а не в громких словах. Я бы попросил всех проявлять осторожность: слова не должны бежать вперед дел», — заявил Харадинай, выступая по государственному телевидению.

Напомним, ранее Хашим Тачи открыто заявил о намерении объединить Косово с Албанией.

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Зарубежная хроника
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