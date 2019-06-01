Глава Косово: Европа нас игнорирует, поэтому будем объединяться с Албанией

Приштина, , 15:29 — REGNUM 31 мая в эфире передачи «Debat Plus» на косовском телеканале RTV Dukagjini президент Косово Хашим Тачи заявил, что Европа считает косоваров гражданами второго сорта:

«Евросоюз изолирует, дискриминирует, унижает, оскорбляет нас, обращается с нами как с гражданами второго сорта, как в бывшей Югославии, хотя я бы не хотел проводить параллелей между Европейским Союзом и бывшей Югославией».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», президент имеет в виду постоянное оттягивание ЕС либерализации визового режима с Косово, что является очень чувствительным моментом для республики с самым высоким уровнем безработицы на Балканах.

Хашим Тачи заявил, что подобное отношение ЕС дает Косово моральное право на объединение с Албанией.

По мнению главы Косово национальное объединение албанцев — это мечта, которая легко может претвориться в жизнь:

«Инициатива может исходить от двух парламентов, мы можем вынести закон на референдум. Я знаю, что Конституция запрещает это, но её приняли депутаты парламента Косово… И потом, если произошло объедение двух Германий, почему бы не произойти объединению Косово с Албанией».