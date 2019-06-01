Рабочая партия Израиля объединится с левыми перед выборами

Иерусалим, , 15:43 — REGNUM 31 мая в Тель-Авиве состоялась Конференция Фонда Берла Кацнельсона, на которой присутствовали лидеры левых израильских партий. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, политики обсудили предстоящие повторные выборы, которые пройдут в Израиле 17 сентября.

По мнению главы рабочей партии «Авода» Ави Габая, необходимо уменьшить количество левых партий на выборах до трех, иначе левый лагерь не сможет одержать победу. Так, политик призвал партии «Авода», МЕРЕЦ и левоцентристский блок «Кахоль Лаван» к объединению.

Предложение Ави Габая поддержала лидер партии МЕРЕЦ Тамар Занберг. Она также подчеркнула, что необходимо включать в правительство представителей арабских партий.