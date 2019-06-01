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Бывший губернатор Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

Политика

Возбуждено уголовное дело

Бывший губернатор Ивановской области задержан по подозрению в коррупции
Иллюстрация: Www.ivanovoobl.ru
Павел Коньков

Иваново, 1 июня 2019, 15:09 — REGNUM  Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции. Об этом сегодня, 1 июня, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В рамках уголовного дела о коррупции были задержаны как бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, так и управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

По версии следствия, Коньков, Гришин и ряд других пока неустановленных лиц совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенных государственных средств оценивается в 700 млн рублей.

В рамках этого уголовного дела обыски прошли в Москве, Иваново и Воронеже.

Напомним, что Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 годы.

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Коррупция и борьба с ней
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