«Единая Россия» определилась с выдвиженцем на выборы главы Оренбуржья

Оренбург, , 14:21 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 1 июня, прошла XXIX конференция Регионального отделения партии «Единая Россия», на которой делегаты подвели итоги праймериз. Большинство голосов у врио губернатора Дениса Паслера, именно его кандидатуру партия выдвенет на губернаторских выборах сообщили корреспонденту ИА REGNUM отделении «Единой России».

Напомним, процедура предварительного голосования, в результате которой определился лидер-выдвиженец на губернаторские выборы, проходила по особому сценарию и отдельно от праймериз, где определялись с кандидатами на выборы местного самоуправления и Заксобрания региона. Три кандидата (временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Оренбурга, директор Управления федеральной почтовой связи Оренбургской области Роман Цуканов) проводили встречи в трех зонах региона — на востоке, западе и в центре — и представляли секретарям первичных партотделений свои программы по развитию Оренбургской области.

1 июня делегатам партконференции раздали бюллетени, где были указаны данные трех кандидатов. С большим отрывом от оппонентов победил Денис Паслер. Он набрал 141 голос из 153.

Врио губернатора подчеркнул, что Оренбургская область должна стать конкурентоспособным регионом, а Оренбург — центром притяжения. Важно и необходимо качественно обновить управленческий состав, привлечь в команду людей, обладающих современным видением и владеющих самыми эффективными методиками администрирования проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. Из парламентских партий «Единая Россия» стала первой партией, которая провела конференцию и утвердила кандидатуру, которую будет выдвигать на губернаторских выборах. О своем выдвиженце (первом секретаре обкома КПРФ, лидере фракции в Заксобрании Максиме Амелине) ранее заявила и партия КПРФ, но партконференция назначена на 8 июня. В этот день делегаты должны проголосовать за своего кандидата. ЛДПР проведет конференцию 9 июня. В региональном отделении отметили, что фамилии кандидатов, которые представят на голосование, не известны. Ранее информресурсы говорили о том, что выдвиженцами от ЛДПР могут стать сенатор Елена Афанасьева и депутат Госдумы Сергей Катасонов. Из непарламентских партий о проведении собрания заявила партия «Защитники Отечества» — 3 июня. Стоит отметить, ранее о намерении баллотироваться на губернаторских выборах заявил экс-главный инспектор по Оренбургской области и Башкирии Перт Капишников.

Добавим, 21 марта 2019 года Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия в этот же день президент России назначил врио губернатора Дениса Паслера (уроженец Свердловской области). До назначения на этот пост Паслер являлся председателем правления ПАО «Т Плюс».

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