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Трамп назвал супругу принца Гарри Меган Маркл «неприятной»

Политика

Но со своей ролью она справляется

Вашингтон, 1 июня 2019, 10:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл «неприятной» за её высказывания о нём в прошлом. Такое заявление Трамп сделал накануне визита главы его администрации в Великобританию, который состоится 3−5 июня, пишет издание The Washington Examiner.

«Что я могу сказать? Я не знал, что она была «неприятной». В тоже время, здорово, что американка является супругой британского принца. Она отлично справится с этой ролью», — сказал Трамп.

Напомним, что в 2016 году Меган Маркл назвала Трампа «женоненавистником». Также оона заявляла, что рассматривает вариант остаться в Канаде после съемок сериала с её участием, если Трамп выиграет выборы 2016 года.

Трамп выборы выиграл и стал президентом США. Маркл в Канаде не осталась, в мае 2018 года она вышла замуж за британского принца Гарри и родила своего первого ребенка в начале мая 2019 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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