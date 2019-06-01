В Госдуме допускают возвращение в ПАСЕ

Москва, , 10:01 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) допускает участие российской делегации в заседании ПАСЕ в июне, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы», — сказал Слуцкий.

При этом условие участия не меняется.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответсвующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — отметил он.

Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года, уточнил парламентарий.

Сейчас ведутся переговоры с представителями политических групп. В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединённых левых Тини Коксом. Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения, отметил Слуцкий.

На июньской сессии (24−28 июня) состоятся выборы генерального секретаря Совета Европы. Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией, заключил он.