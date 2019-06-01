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Депутат думы Екатеринбурга избежал домашнего ареста

Политика

Суд запретил ему совершать определённые действия

Екатеринбург, 1 июня 2019, 07:37 — REGNUM  В Екатеринбурге депутат городской думы Олег Кагилев избежал домашнего ареста, на котором настаивало следствие. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Znak.com, СКР заинтересовался депутатом в рамках расследования уголовного дела по коррупции. Это дело расследуется уже несколько месяцев.

31 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривал вопрос о мере пресечения. Следователь настаивал на домашнем аресте. Но в итоге суд ограничился запретом на совершение определённых действий.

По данным издания, Олег Кагилев не признаёт за собой вины. Официальных комментариев СКР пока нет.

Добавим, депутат был избран в сентябре 2018 года по одномандатному округу №3. Ранее он возглавлял свердловское областное Управление капитального строительства, а теперь является предпринимателем.

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