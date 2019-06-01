Bloomberg: У Италии есть проблемы поважнее «любовных» писем из Брюсселя

Александр Белов, , 08:53 — REGNUM

Учитывая то бесчисленное количество писем, которыми обменялись между собой министр экономики Италии Джованни Триа и двое должностных лиц из Европейской комиссии — комиссар ЕС по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и Союзу рынков капитала Валдис Домбровскис и европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси, — можно подумать, что между ними существуют какие-то близкие личные отношения. Однако к несчастью для Рима, в письмах из Брюсселя нет ничего такого, пишет Фердинандо Гиглиано в статье для издания Bloomberg.

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В последней корреспонденции говорится о том, что государственный долг Италии — один из самых высоких в еврозоне по отношению к ВВП — вновь увеличился в прошлом году. Европейская комиссия рассматривает вопрос о том, следует ли применить дисциплинарную процедуру в отношении Италии, т. е. наказать Рим?

Я разговаривал с Триа на мероприятии в Тренто в четверг, 30 мая. Министр заявил, что не намерен принимать чрезвычайный бюджет, несмотря на брюссельские письма с угрозами. По мнению Триа, уровень дефицита в 2019 году окажется ниже апрельского прогноза правительства (2,4%). Триа отметил, что в момент общей экономической слабости Италия не может позволить себе слишком резкую фискальную коррекцию.

Триа, вероятно, слишком оптимистично смотрит на экономические перспективы Италии в 2019 году, которые сильно зависят от того, смогут ли темпы роста ВВП преодолеть близкий к стагнации уровень, который прогнозируют большинство экономистов. Однако министр экономики Италии прав в отношении чрезвычайного бюджета. Европейская экономика столкнулась с неопределённостью, поскольку риск глобальной торговой войны подрывает уверенность и представляет угрозу для немецкого экспорта. Спешка и ужесточение мер могут причинить государственным счетам больше вреда, чем пользы.

Тем не менее, письма из Брюсселя — это наименьшая из проблем, с которыми столкнулась Италия. Реальная проблема заключается в том, что итальянское правительство стремительно теряет друзей на финансовых рынках, увеличивая свои расходы по займам. Бывший экономический советник Международного валютного фонда Оливье Бланшар заявил, что не рекомендовал бы Италии вводить слишком жёсткие бюджетные ограничения, добавив, что доверие к рынку имеет решающее значение для проведения эффективной бюджетно-финансовой политики. В 2018 году Бланшар предупредил, что бюджет Италии в 2019 году рискует столкнуться с ситуацией, когда более высокие процентные ставки могут свести на нет любой позитивный эффект от стимулирования экономики. В 2019 году прогноз Бланшара оправдался.

Приоритетом для Италии должно стать снижение уровня её государственного долга, который очень близко подобрался к уровню государственного долга Греции. Ответственность за это лежит на популистских лидерах коалиционного правительства, в частности на лидере Лиги Севера Маттео Сальвини.

На прошлой неделе партия Сальвини одержала победу на выборах в Европейский парламент, получив более 30% голосов. Теперь Сальвини настаивает на том, что он получил возможность нарушать фискальные правила ЕС. Сальвини планирует сократить подоходный налог, введя так называемый «фиксированный налог», однако пока неясно, откуда именно будут поступать деньги.

С другой стороны, в течение нескольких последних недель Триа, похоже, решил сосредоточить своё внимание на теме, которую он исследовал в прошлом, будучи профессором экономики. Триа заговорил о возможном финансировании Европейским центральным банком (ЕЦБ) ограниченного общеевропейского инвестиционного плана. При этом, он признаёт, что европейские договоры запрещают подобное финансирование. Однако единственное, к чему могут привести подобные разговоры, — это ущерб для авторитета Италии за рубежом. Инвесторы, вполне, могут прийти к выводу, что Рим несерьёзно относится к необходимости сокращения своего дефицита, ожидая, когда ЕЦБ, наконец-то, уладит все его проблемы.

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Трудно предсказать, сколько ещё продержится правящая коалиция Лиги Севера и Движения пять звёзд. Лидеру пятизвёздочного движения Луиджи Ди Майо пришлось пережить онлайн-голосование после того, как его партия получила унизительные 17% на выборах в Европейский парламент. Большинство участников голосования высказалось за сохранение лидерства Ди Майо. Сальвини может выдвинуть свои любимые предложения, включая снижение налогов, и посмотреть, что выберет Ди Майо: остаться у власти или рискнуть потерпеть поражение на национальных выборах. Подобная политическая обстановка может лишь дополнительно дестабилизировать ситуацию в Италии.

По мере ухудшения перспектив глобальной торговли и экономики инвесторы могут потребовать, что Италия увеличила премии по рискованным облигациям. Италии не нужно резко сокращать бюджетные расходы. Рынкам нужно, чтобы Рим внёс больше ясности относительно своих будущих планов.