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Названы возможные сроки подписания военного соглашения Польши и США

Политика

Когда Дуда съездит в Вашингтон

Названы возможные сроки подписания военного соглашения Польши и США
США и Польша

Вашингтон, 1 июня 2019, 05:57 — REGNUM  Ожидаемая дата подписания польско-американского соглашения о военном сотрудничестве — 12 июня 2019 г., пишет Financial Times.

Уточняется, что сделка будет, вероятно, заключена во время визита польского президента Анджея Дуды в Соединённые Штаты, где состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Но возможен и вариант подписания соглашения позже, в сентябре, если не все нюансы сделки будут улажены во время встречи Трампа и Дуды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варшава и Вашингтон ведут переговоры о наращивании американского военного присутствия в Польше. Пентагон намерен довести численность американских военных на базе в Польше до пяти с половиной тысяч.

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