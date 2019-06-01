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Комитет защиты журналистов призвал хуситов освободить десять работников СМИ

Политика

Их удерживают по подозрениям в содействии арабской коалиции

Комитет защиты журналистов призвал хуситов освободить десять работников СМИ
Заложник

Нью-Йорк, США, 1 июня 2019, 05:25 — REGNUM  Комитет защиты журналистов (КЗЖ) потребовал от йеменских хуситов немедленно освободить журналистов, арестованных за содействие коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

«Хуситы показали свою жестокость, удерживая по меньшей мере десять журналистов», — говорится в заявлении.

КЗЖ отмечает, что журналисты не являются участниками боевых действий, поэтому недопустимо, чтобы работники СМИ страдали из-за конфликта в Йемене. В связи с этим организация требует от хуситов немедленного освобождения журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провели спецоперацию против йеменских хуситов в Сане. Поводом для нападения коалиция назвала якобы нарушение повстанцами условий Стокгольмских соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Арабская коалиция провела спецоперацию против йеменских хуситов в Сане

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