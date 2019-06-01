Британцев призвали смириться с вариантом «жёсткого» Brexit

Лондон, , 05:18 — REGNUM Британцам нужно быть готовыми к тому, что страна выйдет из Европейского союза без соглашения (вариант «жёсткого» Brexit), написал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в статье для Daily Mail.

Джавид призвал соотечественников подготовиться к «жёсткому» варианту.

«Нам надо принять реальность нашей ситуации», — считает Джавид.

Он отметил, что о весьма вероятном сценарии выхода из ЕС без соглашения говорит настойчивое требование Брюсселя, «чтобы переговоры проходили в цейтноте».

По мнению Джавида, если сделка всё же не удастся, выйти 31 октября всё-таки придётся. Нужно сделать так, чтобы от этого было как можно меньше плохих последствий для страны.

Напомним, британские власти не смогли договориться об условиях сделки, которая должна быть заключена с ЕС при выходе Великобритании из его состава.

Проект соглашения об условиях выхода, который одобрил ЕС на переговорах с британским премьер-министром Терезой Мэй, был трижды отклонён Палатой общин. Brexit отсрочили до 31 октября 2019 г.

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